есть сайт на хостинге джино

сейчас сайт открывается черным фоном с надписью enter и после тапа или нажатия на экран включается первое видео на лупе со звуком

нужно чтобы было так:

1. сайт открывается черный фон и надпись enter (нажатием любой клавиши или на любое место сайта) открывается оставшийся сайт

2. на оставшимся сайте должно быть три видео

сначала video1

чуть ниже слева кнопка для покупки билетов, на уровне где кнопка справа сбоку vertical video

чуть ниже horizontal

3. все видео на бесконечном лупе

(первое видео со звуком)

4. добавить кнопку для покупки билетов

(код кнопки есть)