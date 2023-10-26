Видео

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есть сайт на хостинге джино

сейчас сайт открывается черным фоном с надписью enter и после тапа или нажатия на экран включается первое видео на лупе со звуком

нужно чтобы было так:

1. сайт открывается черный фон и надпись enter (нажатием любой клавиши или на любое место сайта) открывается оставшийся сайт 

2. на оставшимся сайте должно быть три видео 

сначала video1 

чуть ниже слева кнопка для покупки билетов, на уровне где кнопка справа сбоку vertical video 

чуть ниже horizontal 

3. все видео на бесконечном лупе 

(первое видео со звуком)

4. добавить кнопку для покупки билетов 

(код кнопки есть)

2 месяца назад
guest_1698393439276
Армения
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад