Добрый день Нужно на картах для кампании написать рекомендацию 3-5 предложений + рекомендация Желательно аккаунт женского Пола. Оплата сразу
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Необходимо выполнить парсинг сайта https://www.palazzoli.com/ по продукции. Отчет в Exel, формат прилагается. Переводить не надо. Расположение колонок не важно, важно чтобы присутствовала необходимая информация и атрибуты шли колонка название атрибута, справа - значение атрибута.
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