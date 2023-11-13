Парсинг сайта

Наполнение сайта текстами популярных песен Территориально только РФ. Выполнение только с ПК/ноутбука. Подтвердите это в сопроводительном письме. Есть сайт с текстами песен. Нужно найти и добавить 300 текстов популярных песен (которых еще нет на сайте), ...