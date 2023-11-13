Опубликовать Отзыв на Яндекс картах или авито

Нужно проставить лайки 20 играм на сайте, согласно инструкции во вложении. Работа занимает 2-2,5 часа в день в зависимости от мощности компьютера. Оплата за этот объём работы - 100 грн/день. Проект длительностью 6 дней, ...
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Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р
Опубликовать отзыв на авито 120р
Можно выполнить что то одно или сразу два
Текст готовый выдаём
Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня
Или аккаунт авито старше 3х месяцев
Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.
Пишите, рассмотрим всех!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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