Опубликовать отзыв на яндекс картах или авито

Наполнение сайтовЗавершен88 заявок784 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Опубликовать отзыв на авито 120р

Можно выполнить что то одно или сразу два

Текст готовый выдаём

Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня

Или аккаунт авито старше 3х месяцев

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

Пишите, рассмотрим всех!

месяц назад
Vichkaaa
27 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
5 часов назад
Выбранные исполнители
proweedec
30 летРоссия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
100209ant
Антон 
19 летРоссия
6 месяцев в сервисе
Был
10 дней назад
месяц назад
$1
1 день
RUB
Все ок
Все ок
  • Похожие заказы

  • Копирайт

    $1000

    Требуется копирайт под ключевые слова Формат "Вопрос - ответ". Т.е. вопрос содержащий ключ и ответ (500-1000 символов) содержащий 1-3 ключа. Тексты должны быть полностью уникальные как в общем, так и между собой. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 дней назад

  • Опубликовать Отзыв на Яндекс картах или авито

    $4

    Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • ТЗ проставить лайки играм

    $15

    Нужно проставить лайки 20 играм на сайте, согласно инструкции во вложении. Работа занимает 2-2,5 часа в день в зависимости от мощности компьютера. Оплата за этот объём работы - 100 грн/день. Проект длительностью 6 дней, ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    месяц назад

  • Опубликовать отзыв на авито

    $1

    Опубликовать отзыв на авито 120р Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт на авито старше 4х месяцев Выполнять нужно будет по инструкции, оплата после того как отзыв опубликуется ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Парсинг сайта

    Необходимо выполнить парсинг сайта https://www.palazzoli.com/ по продукции. Отчет в Exel, формат прилагается. Переводить не надо. Расположение колонок не важно, важно чтобы присутствовала необходимая информация и атрибуты шли колонка название атрибута, справа - значение атрибута.

    Парсинг сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Допрацювати лендінг на вордпрес

    $200

    Привіт є Лендінг на вордпрес і він потребує допрацювання - десь потрібно змінити текст, десь фото, десь додати карусель і тд Маємо наявну карту сайту і ту яку хочемо отримати, є ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Woocommerce магазин зоо наполнить товарами

    Добрый день ! Необходимо наполнить товарами магазин (зоо тематика). Товары вариативные и простые. Работа ручная. Даем: цены, текста, картинки, атрибуты, категории. Кол-во товаров примерно 3 тыс. Просьба сразу писать ориентировочно цена ...

    WooCommerce
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка ПО по применению векторных измерений

    ТЗ на разработку ПО должно соответствовать требованиям документации Проектная документация на ПО должна включать: требования к математической модели энергосистемы для использования в алгоритме выбора УВ по способу «ПОСЛЕ»; описание алгоритмов ПО; правила формирования на основе ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 дней назад