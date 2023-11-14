Младший email-маркетолог (обучение, алгоритмическая работа)

Есть сервис для рассылки MailWizz, стоящий на нашем сервере.

Необходимо регулярно добавлять туда ряд сверстанных писем, настраивать сегменты, кампании, все тестировать и передавать на отправку.



Все задачи оформлены в инструкции, основное, что нужно от соискателя: внимательность при выполнении задач.

Если есть понимание, что такое email-маркетинг и как тестировать письма, будет отлично.