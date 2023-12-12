Добро пожаловать!

Здравствуйте! Меня зовут Юлия, мне 25 лет.

Я мама в декрете, по образованию бухгалтер, прошла курсы кондитера.

Люблю рисовать, печь торты, изучаю психологию и учусь играть на гитаре. Есть желание ихучать что-то новое и чему-то учиться.

Открывала ИП и занималась продажами на ОЗОН. Закрыла магазин на маркетплейсе, так как не имела финансов на развитие магазина.

Готова к любой работе, не требующей особых навыков и которая мне по силам.