Добро пожаловать!
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, мне 25 лет.
Я мама в декрете, по образованию бухгалтер, прошла курсы кондитера.
Люблю рисовать, печь торты, изучаю психологию и учусь играть на гитаре. Есть желание ихучать что-то новое и чему-то учиться.
Открывала ИП и занималась продажами на ОЗОН. Закрыла магазин на маркетплейсе, так как не имела финансов на развитие магазина.
Готова к любой работе, не требующей особых навыков и которая мне по силам.
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#951
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
год назад
АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
Отлично! спасибо
Ответный отзыв
И вам спасибо! Всё супер 👍