yulia9888

Юлия yulia9888

 
27 лет
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Добро пожаловать!

Здравствуйте! Меня зовут Юлия, мне 25 лет.

Я мама в декрете, по образованию бухгалтер, прошла курсы кондитера.

Люблю рисовать, печь торты, изучаю психологию и учусь играть на гитаре. Есть желание ихучать что-то новое и чему-то учиться.

Открывала ИП и занималась продажами на ОЗОН. Закрыла магазин на маркетплейсе, так как не имела финансов на развитие магазина.

Готова к любой работе, не требующей особых навыков и которая мне по силам.

#10Авито
#10Яндекс Карты
#21Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#951
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
$3
10 баллов
год назад
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Отлично! спасибо
И вам спасибо! Всё супер 👍
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