Решить проблему с приходом обновления сайта

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Ищем человека, который сможет решить проблему с приходом обновлений сайта. Настроить Github Actions.

18 дней назад
evgeniymngr
Евгений 
18 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
7 часов назад
Выбранный исполнитель
netbiom
20 летРоссия
10 месяцев в сервисе
Был
18 дней назад
18 дней назад
$30
1 день
RUBUSDT
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