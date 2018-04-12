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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт CPA сети comforce.ru302 просмотра
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
4 года назад
Дал слово, сдержал слово.
Ответный отзыв
Рекомендую как заказчика.
$100
10 баллов
4 года назад
Отличный профессионал, очень рекоммендуем Сергея! Супер быстро, супер компетентно! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Рекомендую как заказчика: четкая постановка задачи, быстрая оплата. Спасибо!
$150
10 баллов
6 лет назад
Заказывали разработку смарт-контракта ERC20, все получилось ОК, работаем дальше, рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Отличная коммуникация, своевременная оплата, рекомендую.
$50
10 баллов
6 лет назад
всё сделано хорошо.
Ответный отзыв
Четко, понятно, своевременно.
$20
10 баллов
6 лет назад
Все выполнено строго по ТЗ и в срок, коммуникация на 5+, рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
Веб-программирование
7 отзывов
$40/час
от $40от 1 часа
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