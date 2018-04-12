paliy

Сергей paliy

 
54 годаЧерногория/Бар
13 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Скрипты любой сложности js, node.js, web3.js, solidity, php, laravel.

Веб программирование, парсинг, подключение API, смартконтракты, сборка сайтов, верстка - быстро, качественно, надежно.

PHPLaravelNode.js
недостаточно оценок
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$500
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_15121114139756
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
4 года назад
Нейросеть (бэкэнд с апи)
Дал слово, сдержал слово.
Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
777gt
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нужно написать 3 скрипта, работающих с etherscan (крипта)
Отличный профессионал, очень рекоммендуем Сергея! Супер быстро, супер компетентно! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Рекомендую как заказчика: четкая постановка задачи, быстрая оплата. Спасибо!
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andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Написать смарт-контракт на Ethereum
Заказывали разработку смарт-контракта ERC20, все получилось ОК, работаем дальше, рекомендую исполнителя.
Отличная коммуникация, своевременная оплата, рекомендую.
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Neft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Синхронизация статусов заказов с транспортной компанией, API
всё сделано хорошо.
Четко, понятно, своевременно.
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seo-pro
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Поправить виджет на сайте
Все выполнено строго по ТЗ и в срок, коммуникация на 5+, рекомендую!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
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Веб-программирование
7 отзывов
$40/час
от $40от 1 часа
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