Прорботать решение с маркетплейс по ТЗ. Тз кандидатам. Пишите "в добрый путь"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать смарт-контракт на Ethereum по типу такого https://medium.com/open-longevity/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-ethereum-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-ico-42349cb7d02e
Только исполнители с опытом
- Похожие заказы
- $600Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Можно было добавлять размер, окон, дверей, углов, стен, фронтонов (с указанием их вариации: треугольником (классический), трапеция (монсарда), без монсарды) и указывать количество одноразмерных таких элементов. Нужен калькулятор, что бы человек ввел только параметры дома и выбрал ...Закрыт6 лет назад
Нужно оформить вывод атрибутов в виде многоколоночной таблицы. Информация будет выводиться на одном из табов продукта с помощью шорткода.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен опытный программист на МОД Х РЕВО для внесение мелких правок и всесторонней поддержки сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Ищем программиста на доработку поисковых систем на сайте на платформе вордпресс. Требуется понимание чужого кода.Закрыт6 лет назад
Добрый день! на [url=https://vetdoctor.kiev.ua/]сайте [/url]после восстановления сайта из резервной копии перестала работать форма заказа (обратный звонок) wordPress Сроки - 1-2 дня Оплата - договорнаяВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
1)Нужно сделать переписку между пользователями на сайте доска объявлений как сделано на авито. 2)Также нужно сделать уведомление для всех пользователей которое можно разослать с админки. 3) В админки должна быть возможность читать переписку пользователей блокировать как админу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Работа будет связана с steam api key Я знаю как выполнять запрос чтобы смотреть какие сейчас активные обмены есть на аккаунте. Так вот нужно чтобы эта статистика парсилась в админ панель (с указанием времени,предметов которые находятся ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Треба доробити сайт на WordPress (www.Sand.Show): доробити сторінки і зробити правки в уже існуючих сторінках. Правки такі: В моб. версії: 1. Так само, як і в "Різні шоу" заголовок в рамочці прилипає до верхнього краю, хоча там ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть несколько небольших доработок по ВП, ТЗ прикрепилЗакрыт6 лет назад