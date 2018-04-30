Написать смарт-контракт на Ethereum

Веб-программированиеЗавершен2 заявки186 просмотров
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Необходимо написать смарт-контракт на Ethereum по типу такого https://medium.com/open-longevity/%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-ethereum-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-ico-42349cb7d02e

Только исполнители с опытом

6 лет назад
andrey2610
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
paliy
54 годаЧерногория
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
6 лет назад
$150
3 дня
Заказывали разработку смарт-контракта ERC20, все получилось ОК, работаем дальше, рекомендую исполнителя.
Отличная коммуникация, своевременная оплата, рекомендую.