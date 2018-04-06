Вывод атрибутов товаров woocommerce в виде таблицы шорткодом

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Нужно оформить вывод атрибутов в виде многоколоночной таблицы. Информация будет выводиться на одном из табов продукта с помощью шорткода. 

WooCommerce
6 лет назад
guest_15223149116865
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад