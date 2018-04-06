Доработка сайта.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Здравствуйте,

Ищем программиста на доработку поисковых систем на сайте на платформе вордпресс.

Требуется понимание чужого кода.

6 лет назад
barak13
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад