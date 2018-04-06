Настроить работу формы обратной связи

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Добрый день!

на сайте после восстановления сайта из резервной копии перестала работать форма заказа (обратный звонок)

wordPress

Сроки - 1-2 дня

Оплата - договорная

6 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)