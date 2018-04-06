Некорректно отправляются письма через обратную связь

Подскажите как исправить отправку сообщения? Дело в том что если отправить письмо с адреса ([email protected]) то на почту приходит письмо от кого с адресом от хостинга ? ( [email protected] ) с другими почтами работает нормально.

Такое только с почтой от маил.ру в тех поддержку писал сказали что на хостинге проблем нет нужно вписать куда то в поле фром от кого письмо и указать отправителя

[code]

function mail_utf8($to, $subject = '(No subject)', $message = '', $from)

{

$header = 'MIME-Version: 1.0'."n".'Content-type: text/html; charset=UTF-8'."n".'From:'.$from."n ";

if(@mail($to, '=?UTF-8?B?'.base64_encode($subject).'?=', $message, $header))

return true;

else

return false;

}

[/code]