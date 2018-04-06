FrontEnd девелопер на разработку фронта для портала торговой

$2800
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать большой портал. 

Стек: PHP Yii2, REST API, PGSql/MySQL, Linux 

Опыт работы с Git/RedMine 

Обеспечим долгосрочную 100% занятость на период проекта и стабильные выплаты. 

Опыт на PHP Yii2 в средних и крупных проектах обязателен, full stack разработчик 

================================================================= ================= 

В отзывах к проекту оставляйте контактную информацию skype или телеграм. 

Также можно писать в скай: тагаеванвар – писать латиницей. 

P.S. не работаем с готовыми командами, студиями, компаниями.

6 лет назад
untelecom2
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад