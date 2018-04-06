Проверить результаты спортивных событий прошедших в прошлом

Всех приветствую.

Задание вкратце - есть список футбольных и хоккейных матчей с гипотетическими ставками на определенные исходы в этих матчах. Нужно просмотреть исход каждого матча в прошлом (в поисковике) и вписать в таблицу - прошла бы эта ставка или нет.

Желательно чтобы за работу взялся человек который имеет хоть небольшой опыт ставок в букмекерских конторах (онлайн или оффлайн), разбирается в различных исходах (ТБ, ИТБ, ОЗ) и, естественно, хорошо умеет пользоваться поисковиком.

Количество матчей которые нужно проверить - около 1100. По опыту скажу что реально за час проверить до 200 матчей, поэтому за полноценный восьмичасовой рабочий день, с небольшими перерывами, вполне реально сделать всю работу.

Детали скину исполнителю. Оплата - ЯД, Вебмани или Киви.

Халявщиков которые собираются вписывать результаты от балды, - попрошу не беспокоить, - некоторое количество случайно выбранных матчей я сам проверю и если будут обнаружены большие несоответствия с вашими результатами - работу я не приму.

В предложении можете указывать метод быстрой связи с вами (Телеграм, Скайп).