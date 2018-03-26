Автоматическое размещение статей в опенкарт (opencart)

Только для тех у кого уже есть опыт работы и реализации аналогичных задач. Необходимо на wordpress сайте сделать форму для отправки запроса на займ и отправлять результаты по API в Leads.su Примеры: [url=https://xn----8sbkdqibmrdgt3a.xn--p1ai/online-zayavka-vo-vse-banki]https://xn----8sbkdqibmrdgt3a.xn--p1ai/online-zayavka-vo-vse-banki[/url] [url=https://zaim24.online/]https://zaim24.online/[/url] [url=https://zaim365.ru/user/reg]https://zaim365.ru/user/reg[/url] Документация к API [url=https://webmaster.leads.su/tools/api]https://webmaster.leads.su/tools/api[/url] Пишите только если у ...