Автоматическое размещение статей в опенкарт (opencart)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки93 просмотра
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Сделать автоматическое размещение заявок в каталоге статей в категории "Заявки"

На сайте установлено два модуля

- конструктор форм (формирует письмо и отправляет его юзеру и админу)

- каталог статей (выводит статьи в разных категориях)

ocstore 2.3 дефолтный шаблон

Цену и срок пишите в проекте

OpenCart
6 лет назад
20180326
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)