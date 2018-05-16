Сделать правки на сайте Opencarty - Альфир

$52
Веб-программированиеЗавершен1 заявка124 просмотра
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1, Сделать ЧПУ нормальными, сгенерирорвать у всех товаров и категорий

2. Настроить и установить доставку Сдек

3. Доделать картинки у пробников при заказе

4. исправлить меню на странице товаров 

OpenCart
6 лет назад
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
troeput
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$52
1 день
Сделал работу.
Хороший заказчик, рекомендую