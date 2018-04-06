Мультилогиновая система в сайт с разными уровнями доступа

Есть сайт, есть логины трех видов: профессор, ассистент, и студент. У каждого аккаунта есть разные возможности:

профессор может видеть все оценки, менять их, видеть просьбы об изменении оценки(задание 1, задание2, задание3, квиз1, квиз2, квиз3, контрольная), а также отзыв о его работе

ассистент может видеть просьбы об оценках и может их менять

студент может просить изменить оценку, может увидеть только свои оценки, может оставить отзыв о преподавателе

на работу есть где-то 15 часов. Необязательно выполнять все 4 пункта. За эти 15 часов меня интересует два: создать форму входа на сайт и регистрацию, а также написать код для функционала пользователя класса студент. Про профессора и ассистента я написал для общей картины, понимаю, что времени не так много.

если есть желающие - я скину веб-сайт, разработанный мной, тк нужно будет использовать именно его.

работу нужно выполнить при использовании html, css, php и немного javascript, если требуется.

единственное условие: нельзя использовать никакие фреймворки php, javascript или css