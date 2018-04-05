Поделиться: PHP диаграмма ганта

Нужно вывести в админку кто сейчас онлайн на сайте авторизованные пользователи список с именами + нужно вывести на страницы объявления где указано имя пользователя онлайн он или офлаин. Может кто поделится скриптом с инструкцией?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен класс пхп диаграмма ганта, что то типа github.com/bastianallgeie...
Но в каждой основной задачи должны подзадачи, нужен только вывод на основе
дат, даты в формате как в примере выше.
- Похожие заказы
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $400
Разработка и внедрение виртуального помощника (ChatBot).Целью работы является разработка и внедрение виртуального помощника (анг. Chatbot), дающий возможность получить ответы на некоторые вопросы касающиеся образования(конкретно план занятий, расписание ,информацию о учителях, информацию о университете, его отделениях ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработчик, который сможет интегрировать/синхронизировать данные между сайтом на wordoress (личный кабинет) - [url=http://riocamp.ru/]riocamp.ru[/url] , Bitix24 и Poster, пост терминалы, браслеты. Оплата, товар и прочее.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
сайт riocamp.ru 1) В разделе родителям и магазин - убрать вкладки и перенести их в сайд бар. 2) В сайд баре на любой странице должны находиться только принадлежащие этой странице подрубрики и вкладки. 3) Добавить страницы в сайдбаре ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $9
Добрый день! Нужно анимировать блок. Образец прикреплен. Задача. При нажатие на цифру происходит открывание ячейки при повторном нажатие закрывание. Нужен что бы один скрипт открывал и закрывал каждую ячейку по отдельности. Верстка есть! Нужно только анимировать! Оплата Яндекс, Вебмания, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
сайт заражен каким то вирусом, включается редирект. сайт на старой версии джомла, нужно почистить и обновить до последние версии или перенести на последнюю версию www.parket-kolomna.ru скажите что лучше сделать и сколько стоить будетВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на лицензии Битрикс Стандарт, 16.5.4 (ссылку на сайт и доступы сброшу тем, кто откликнется) Сейчас на сайте украинский язык, нужно добавить второй язык - русский. В начале заявки пишем кодовое слово: "Язык".Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет , кто знает как без docker контейнера запустить это https://github.com/joeldg/bowhead через php artisan bowhead в консоле или апаче? в апаче при запросе dummyexample.com/bowhead/public/ в логе [05-Apr-2018 13:07:34 UTC] PHP Parse error: parse error, expecting `"identifier (T_STRING)"' or ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
требуется настроить дизайн и вывод карточек в категориях, вот пример http://migliorussia.ru/product-category/magazin-miglio/braslety/ нужна обводка карточки (границы), цены не нужны, кнопка подробнее и в корзину, чтобы не прыгало описание и кнопки, а были вровень. Главное гармоничность с цветовой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен человек который сможет реализовать авторизацию/регистрацию/подпись по ЭЦП http://pki.gov.kz/index.php/ru/razrabotchikam Сайт разрабатывается на PHP. Интересует те кто уже занимался данной работой. PS: буду благодарен любым предложением и информацией по теме.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад