Разработка ChatBota(web_)

Разработка и внедрение виртуального помощника (ChatBot).Целью работы является разработка и внедрение виртуального помощника (анг. Chatbot), дающий возможность получить ответы на некоторые вопросы касающиеся образования(конкретно план занятий, расписание ,информацию о учителях, информацию о университете, его отделениях , нужные документы и моменты связанные с поступлением и так далее), заданные на естественном языке(по английски). Дополнительно, помощник будет обеспечен распознаванием речи (на основе Google или производных решений). Требуется создать онлайн версию(по типу www.cleverbot.com/ и похожих). Возможные темы и вопросы , на которые должен давать ответ чатбот я прикреплю в документу. Следовательно нужно будет создать базу вопросов и ответов.