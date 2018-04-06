Анимирировать div блок скриптом

сайт заражен каким то вирусом, включается редирект. сайт на старой версии джомла, нужно почистить и обновить до последние версии или перенести на последнюю версию www.parket-kolomna.ru скажите что лучше сделать и сколько стоить будет
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Добрый день! Нужно анимировать блок. Образец прикреплен.
Задача. При нажатие на цифру происходит открывание ячейки при повторном нажатие закрывание.
Нужен что бы один скрипт открывал и закрывал каждую ячейку по отдельности.
Верстка есть! Нужно только анимировать!
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