Анимирировать div блок скриптом

$9
Веб-программированиеЗавершен2 заявки167 просмотров
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Добрый день! Нужно анимировать блок. Образец прикреплен.

Задача. При нажатие на цифру происходит открывание ячейки при повторном нажатие закрывание.

Нужен что бы один скрипт открывал и закрывал каждую ячейку по отдельности.

Верстка есть! Нужно только анимировать!

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6 лет назад
Romanovruslan
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$9
1 день
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