Анимирировать div блок скриптом

Сайт агентства моделей Киев доработать PHP галлерею Сделать качественную фильтрацию и оптимизацию страниц. Если кому интересно - для портфолио и участия в проекте. Сайт написан на WordPress Сейчас денег нет. но есть баз моделей и хотелось бы сделать качественную ...