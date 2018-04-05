Сайт Joomla почистить от вирусов.

Здравствуйте! Есть сайт на лицензии Битрикс Стандарт, 16.5.4 (ссылку на сайт и доступы сброшу тем, кто откликнется) Сейчас на сайте украинский язык, нужно добавить второй язык - русский. В начале заявки пишем кодовое слово: "Язык".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт заражен каким то вирусом, включается редирект. сайт на старой версии джомла, нужно почистить и обновить до последние версии или перенести на последнюю версию
скажите что лучше сделать и сколько стоить будет
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