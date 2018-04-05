Добавить второй язык на сайте на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Есть сайт на лицензии Битрикс Стандарт, 16.5.4 (ссылку на сайт и доступы сброшу тем, кто откликнется)

Сейчас на сайте украинский язык, нужно добавить второй язык - русский.

В начале заявки пишем кодовое слово: "Язык".

6 лет назад
CodeGroup
Николай 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Запустить php artisan bowhead

    Привет , кто знает как без docker контейнера запустить это https://github.com/joeldg/bowhead через php artisan bowhead в консоле или апаче? в апаче при запросе dummyexample.com/bowhead/public/ в логе [05-Apr-2018 13:07:34 UTC] PHP Parse error:  parse error, expecting `"identifier (T_STRING)"' or ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется настроить вывод карточек товара Вордпресс

    требуется настроить дизайн и вывод карточек в категориях, вот пример http://migliorussia.ru/product-category/magazin-miglio/braslety/ нужна обводка карточки (границы), цены не нужны, кнопка подробнее и в корзину, чтобы не прыгало описание и кнопки, а были вровень.  Главное гармоничность с цветовой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Авторизация по ЭЦП на PHP

    Нужен человек который сможет реализовать авторизацию/регистрацию/подпись по ЭЦП   http://pki.gov.kz/index.php/ru/razrabotchikam Сайт разрабатывается на PHP.   Интересует те кто уже занимался данной работой.  PS: буду благодарен любым предложением и информацией по теме.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт агентства моделей Киев доработать PHP галлерею

    $100

    Сайт агентства моделей Киев доработать PHP галлерею Сделать качественную фильтрацию и оптимизацию страниц. Если кому интересно -  для портфолио и участия в проекте. Сайт написан на WordPress Сейчас денег нет. но есть баз моделей и хотелось бы сделать качественную ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Надо на сайт кеширование в файлах

    Нужно подправить или поставить свою функцию кеширования в файлах (вобщем как проще) на этот раздел [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fagronationale.ru%2Ff%2F]agronationale.ru/f/[/url]  Кеш сделан, файлы сохраняются, но все равно осталось множество запросов к мускулю при каждом открытии страницы.  Подробнее в тз.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Администрирование сайта на WP

    Периодически необходимо внесение правок, изменений, добавлений и оформление контента, баннеров, форм; проверка и оптимизация страниц. Оплата за действие.   Хотелось бы видеть стоимость услуг или прайс.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить рабочую среду по проект

    Нужно развернуть проект, backend-часть на Symfony, апач должен в папку web смотреть,структуру базы можно сгенерить, можно подсмотеть в RoboFile  Проект предоставлю  Ссылку на проект даю по запросу.   nodejs   npm   php   mysql

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад