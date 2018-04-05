Добавить второй язык на сайте на Битрикс

Здравствуйте!

Есть сайт на лицензии Битрикс Стандарт, 16.5.4 (ссылку на сайт и доступы сброшу тем, кто откликнется)

Сейчас на сайте украинский язык, нужно добавить второй язык - русский.

В начале заявки пишем кодовое слово: "Язык".