Запустить php artisan bowhead

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Привет , кто знает как без docker контейнера запустить это https://github.com/joeldg/bowhead через php artisan bowhead в консоле или апаче? в апаче при запросе dummyexample.com/bowhead/public/ в логе [05-Apr-2018 13:07:34 UTC] PHP Parse error:  parse error, expecting `"identifier (T_STRING)"' or `"variable (T_VARIABLE)"' or `'{'' or `'$'' in /Users/mdx/bowhead/public/index.php on line 50

это на строке:

$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);

а как через консоль вообще пока не понятно..по идее нужно хотябы как то обращаться к тому что этот файл выдает: этот метод     public function atr($pair='BTC/USD', $data=null, $period=14) в классе indicators (Bowhead/app/Util/Indicators.php)

стучитесь и Вам откроют ;-)

PHP
6 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад