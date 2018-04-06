Требуется настроить вывод карточек товара Вордпресс

Веб-программированиеЗавершен2 заявки138 просмотров
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требуется настроить дизайн и вывод карточек в категориях, вот пример http://migliorussia.ru/product-category/magazin-miglio/braslety/ нужна обводка карточки (границы), цены не нужны, кнопка подробнее и в корзину, чтобы не прыгало описание и кнопки, а были вровень.  Главное гармоничность с цветовой гаммой сайта. Ищу недорого и со вкусом. Пишите цену.

6 лет назад
angel_10144
Анджела 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lab-site
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
шикарно сделал дизайн карточек товаров и цветовую гамму на сайте! буду сотрудничать теперь постоянно, очень трудолюбивый молодой человек и берет недорого)
Очень приятная заказчица, всегда на связи, оплата так же сразу после проверки работы. Рад сотрудничеству, всем рекомендую.