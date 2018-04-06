Требуется настроить вывод карточек товара Вордпресс

требуется настроить дизайн и вывод карточек в категориях, вот пример http://migliorussia.ru/product-category/magazin-miglio/braslety/ нужна обводка карточки (границы), цены не нужны, кнопка подробнее и в корзину, чтобы не прыгало описание и кнопки, а были вровень. Главное гармоничность с цветовой гаммой сайта. Ищу недорого и со вкусом. Пишите цену.