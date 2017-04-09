angel_10144

Анджела angel_10144

 
32 годаРоссия/Мурманск
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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недостаточно оценок
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$5
выплачено фрилансерам
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  • Отредактировать страницу вордпресс

    $11

    https://docs.i-stom.ru руководствуясь этой инструкцией, нужно перенести разделы на страницу сайтакомпании:   https://i-stom.ru/instruktsii/ 1.Оформить нормально красиво страницу инструкции 2.Сделать главные разделы: [url=https://i-stom.ru/insturktsiya/tekstovaya-instruktsiya/][b]iStom(Читать)[/b][/url] [url=https://i-stom.ru/insturktsiya/tekstovaya-instruktsiya-2-2-2/][b]iStomLab[/b][/url] [url=https://i-stom.ru/insturktsiya/tekstovaya-instruktsiya-2/][b]Видеоинструкция[/b][/url] [b]iStom[/b][b]Mobile[/b] 3. Сделать так чтобы левое меню(сайтбар) это принажатии никуда не пропадало а было статично слева. 4.  https://docs.i-stom.ruсделать также ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Опен карт настройка языков

    почему то не работают языки, сделано все по инструкции, в корень залиты языки, в локализации они высветились их добавила, но выдают ошибку(( Требуется донастроить за  небольшое вознаграждение [url=https://russianbay.ru/]https://russianbay.ru/[/url]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить плагины вордпресс

    поставили пустую тему на наш сайт http://blaskos.ru/ ,  нужно установить плагины, сделать также главную как здесь:  http://demo.acmethemes.com/online-shop/  Укажите стоимость, обязательно установить плагины, а не решить все кодами, так как нужна возможность настроек из админки. А также мобильная версия ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется настроить вывод карточек товара Вордпресс

    требуется настроить дизайн и вывод карточек в категориях, вот пример http://migliorussia.ru/product-category/magazin-miglio/braslety/ нужна обводка карточки (границы), цены не нужны, кнопка подробнее и в корзину, чтобы не прыгало описание и кнопки, а были вровень.  Главное гармоничность с цветовой ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Удалить лишние страницы из поиска Гугл и Яндекс

    [url=https://ladys-forum.ru/]https://ladys-forum.ru/[/url] около 500 лишних страниц, нужно удалить из поиска и чтобы не появлялись в дальнейшем, удалить корень причину....цена договорная, дорого не предлагать!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Убрать. У сайта появились лишние 100 ссылок в яндексе

    $3

    https://yandex.ru/search/?lr=213&amp;msid=1518785370.21541.02490.11111&amp;offline_search=1&amp;text=site%3Aladys-forum.ru&amp;clid=2224314&amp;from=chromesearch у сайта появились лишние 100 ссылок у яндекса и лишние у гугла несуществующие страницы, появилось как установила плагины для скорости загрузки сайта...на кеш и прочее, в этом дело точно, нужно все поправить, плачу 200 р ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу м.ч. помочь запустить эдвордс в ютубе

    Запустила объявление впервые на свой ютуб канал, но что-то просмотров нет) в Директе разбираюсь, а вот здесь нет увы, ищу на 5 минут помощника исправить и показать мои ошибки, цена договорная)  Дорогие фрилансеры, не надо мне ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cоздать рекламу в эдвордс на ютуб

    нужно 2 рк один на добавление подписчиков на ютуб канал ( реклама на самом ютубе) вторая на просмотры определенного видео ( нужно будет позже) Укажите сколько будет стоить ваша работу по созданию рк и сколько будет стоить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Набрать 88 подписчиков ютуб

    Укажите цену и как вы это будете делать. Оплата второй части после того, как пройдет 2 недели после подписки. Как гарантия, что все обратно не отпишутся. Или же подписывайтесь на канал, скину его в личку, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить переход на сертификат https

    Я установлю сертификат, но нужно все сделать дальше что требуется, очень важно сделать все правильно, чтобы ТИЦ и посещаемость вернулась. Что как понимаю нужно сделать после:  1) Сделать редирект 2) настроить 301 редирект 3) в роботе изменения сделать 4) ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перейти на бесплатный протокол https

    интересует именно бесплатный, чтобы ежегодно не платить, например сертификаты бесплатные Letsencrypt. Интересно знать, возможно ли без потерь перейти и сколько будет стоить.  Главный вопрос стоит, ссылочная масса уйдет или нет? Все что наращивали по ссылкам на ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется уменьшить время загрузки сайта

    https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&amp;url=http%3A%2F%2Fladys-forum.ru  Хотелось бы узнать точную цену работы и какой будет эффект Также укажите стоимость вот этой работы:  Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

    JavascriptCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аудит сайта

    Нужна помощь в определении косяков по сайту, позиции что то стали падать, хотя статьи еженедельно добавляются http://ladys-forum.ru/ желательно с опытом по статейникам! Укажите цену услуги!

    Аудит сайта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна верстка, размещение баннерной рекламы на сайте

    Нужен толковый человек, кто мог бы определить места, создать на сайте на всех страницах макеты(места) под рекламу с определенными размерами, как на главной так и в статьях. У нас статейник. Рассматриваю недорого, баннеры создавать не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется специалист по размещению рекламных баннеров и блоков на сайт

    У нас статейник. Есть заказы на рекламу с посторонних сайтов.Требуется сделать макет и определитьразмеры баннеров, текстов на главной странице и в самих статьях по всем правилам, не испортив сам сайт с правильным подходом. Рассматриваю только ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать баннер

    под цвет и дизайн сайта, пример: как на сайте http://www.plastika-okon.ru/  прикрепляю картинку что нужно Бюджет 200 рублей Наш сайт куда надо поставить в самый низ : http://moskvafavorit.ru/

    Дизайн сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
maks_net
Максим 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Опен карт настройка языков
Хороший заказчик, четко может объяснить то что именно нужно, с оплатой задержек нет, при необходимости сделать работу которая не входит в рамки первоначального договора дополнительно доплачивает без проблем. Рекомендую.
Хороший специалист, сделал недорого все что попросила по Опен карту. Желаю много клиентов!
Ответный отзыв
lab-site
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Требуется настроить вывод карточек товара Вордпресс
Очень приятная заказчица, всегда на связи, оплата так же сразу после проверки работы. Рад сотрудничеству, всем рекомендую.
шикарно сделал дизайн карточек товаров и цветовую гамму на сайте! буду сотрудничать теперь постоянно, очень трудолюбивый молодой человек и берет недорого)
Ответный отзыв
njuta
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Удалить лишние страницы из поиска Гугл и Яндекс
Хороший заказчик. Рекомендую!
не могла найти специалиста, кто бы качественно привел в порядок выдачу в поиске! обращалась ко многим, никто не помог, Анна выполнила и все ошибки наконец то ушли, буду теперь постоянно обращаться)
Ответный отзыв
gtcom2010
Василий 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$19
10 баллов
6 лет назад
Нужно настроить таргет в вк
спасибо за сотрудничество.
все сделано правильно, недорого, спасибо
Ответный отзыв
Putyagin
Андрей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужен анализ перелиновки статейника
Крайне положительный заказчик. Спасибо, был рад сотрудничеству)
очень приятный человек, выполнил дешево и даже раньше указанного срока, спасибо, все качественно
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