angel_10144

Требуется специалист, который отлично разбирается в продвижении данной тематики. Условия оговариваем индивидуально
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $11
https://docs.i-stom.ru руководствуясь этой инструкцией, нужно перенести разделы на страницу сайтакомпании: https://i-stom.ru/instruktsii/ 1.Оформить нормально красиво страницу инструкции 2.Сделать главные разделы: [url=https://i-stom.ru/insturktsiya/tekstovaya-instruktsiya/][b]iStom(Читать)[/b][/url] [url=https://i-stom.ru/insturktsiya/tekstovaya-instruktsiya-2-2-2/][b]iStomLab[/b][/url] [url=https://i-stom.ru/insturktsiya/tekstovaya-instruktsiya-2/][b]Видеоинструкция[/b][/url] [b]iStom[/b][b]Mobile[/b] 3. Сделать так чтобы левое меню(сайтбар) это принажатии никуда не пропадало а было статично слева. 4. https://docs.i-stom.ruсделать также ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
почему то не работают языки, сделано все по инструкции, в корень залиты языки, в локализации они высветились их добавила, но выдают ошибку(( Требуется донастроить за небольшое вознаграждение [url=https://russianbay.ru/]https://russianbay.ru/[/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
поставили пустую тему на наш сайт http://blaskos.ru/ , нужно установить плагины, сделать также главную как здесь: http://demo.acmethemes.com/online-shop/ Укажите стоимость, обязательно установить плагины, а не решить все кодами, так как нужна возможность настроек из админки. А также мобильная версия ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
требуется настроить дизайн и вывод карточек в категориях, вот пример http://migliorussia.ru/product-category/magazin-miglio/braslety/ нужна обводка карточки (границы), цены не нужны, кнопка подробнее и в корзину, чтобы не прыгало описание и кнопки, а были вровень. Главное гармоничность с цветовой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
[url=https://ladys-forum.ru/]https://ladys-forum.ru/[/url] около 500 лишних страниц, нужно удалить из поиска и чтобы не появлялись в дальнейшем, удалить корень причину....цена договорная, дорого не предлагать!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1518785370.21541.02490.11111&offline_search=1&text=site%3Aladys-forum.ru&clid=2224314&from=chromesearch у сайта появились лишние 100 ссылок у яндекса и лишние у гугла несуществующие страницы, появилось как установила плагины для скорости загрузки сайта...на кеш и прочее, в этом дело точно, нужно все поправить, плачу 200 р ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Запустила объявление впервые на свой ютуб канал, но что-то просмотров нет) в Директе разбираюсь, а вот здесь нет увы, ищу на 5 минут помощника исправить и показать мои ошибки, цена договорная) Дорогие фрилансеры, не надо мне ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт6 лет назад
нужно 2 рк один на добавление подписчиков на ютуб канал ( реклама на самом ютубе) вторая на просмотры определенного видео ( нужно будет позже) Укажите сколько будет стоить ваша работу по созданию рк и сколько будет стоить ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Укажите цену и как вы это будете делать. Оплата второй части после того, как пройдет 2 недели после подписки. Как гарантия, что все обратно не отпишутся. Или же подписывайтесь на канал, скину его в личку, ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Я установлю сертификат, но нужно все сделать дальше что требуется, очень важно сделать все правильно, чтобы ТИЦ и посещаемость вернулась. Что как понимаю нужно сделать после: 1) Сделать редирект 2) настроить 301 редирект 3) в роботе изменения сделать 4) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
не проходит модерацию, нужно донастроить и запустить рекламу группы ВК., укажите цену пожалуйстаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
интересует именно бесплатный, чтобы ежегодно не платить, например сертификаты бесплатные Letsencrypt. Интересно знать, возможно ли без потерь перейти и сколько будет стоить. Главный вопрос стоит, ссылочная масса уйдет или нет? Все что наращивали по ссылкам на ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fladys-forum.ru Хотелось бы узнать точную цену работы и какой будет эффект Также укажите стоимость вот этой работы: Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста по нахождению ошибок перелиновки и структуры статей, желательно с опытом работы по статьям, жду ваших предложений, ссылку скину в личкуПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна помощь в определении косяков по сайту, позиции что то стали падать, хотя статьи еженедельно добавляются http://ladys-forum.ru/ желательно с опытом по статейникам! Укажите цену услуги!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен толковый человек, кто мог бы определить места, создать на сайте на всех страницах макеты(места) под рекламу с определенными размерами, как на главной так и в статьях. У нас статейник. Рассматриваю недорого, баннеры создавать не ...Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
У нас статейник. Есть заказы на рекламу с посторонних сайтов.Требуется сделать макет и определитьразмеры баннеров, текстов на главной странице и в самих статьях по всем правилам, не испортив сам сайт с правильным подходом. Рассматриваю только ...Баннеры2 заявкиЗакрыт7 лет назад
под цвет и дизайн сайта, пример: как на сайте http://www.plastika-okon.ru/ прикрепляю картинку что нужно Бюджет 200 рублей Наш сайт куда надо поставить в самый низ : http://moskvafavorit.ru/Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется логотип компании [url=http://moskvafavorit.ru/]http://moskvafavorit.ru/[/url] наверх сайта слева, жду ваши заявки и точную ценуЛоготипы и Знаки18 заявокЗакрыт7 лет назад