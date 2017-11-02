Набрать 88 подписчиков ютуб

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Укажите цену и как вы это будете делать. Оплата второй части после того, как пройдет 2 недели после подписки. Как гарантия, что все обратно не отпишутся. Или же подписывайтесь на канал, скину его в личку, каждому положу 10 р на ваш телефон)))))))

7 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров