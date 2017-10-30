Нужно 10 отзывов на Я.Картах и Гугл картах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок131 просмотр

Нужно написать по 10 отзывов на гугле и яндексе с периодичностью раз в 2 дня.

С уникальных IP, разных аккаунтов, существующих не менее месяца. 

Тематика - светотехническое оборудование

8 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров