Привлечь в группу ОК - подписчиков

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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1. Нужно привлечь и увеличить количество подписчиков в группу ОК.

2. Привлекать в группу исключительно женскую аудиторию в возрасте от 25 и выше

3. Тупо накрутка количества участников в группу – "НЕ интересна" и вам не рекомендую это делать, это легко проверяется. 

Если исполнитель справится с задачей успешно, будем обговаривать перспективы на долгосрочное сотрудничество и ежемесячную оплату труда.  

Сейчас в группе 269 человек.

8 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров