Привлечь в группу ОК - подписчиков

1. Нужно привлечь и увеличить количество подписчиков в группу ОК.

2. Привлекать в группу исключительно женскую аудиторию в возрасте от 25 и выше

3. Тупо накрутка количества участников в группу – "НЕ интересна" и вам не рекомендую это делать, это легко проверяется.

Если исполнитель справится с задачей успешно, будем обговаривать перспективы на долгосрочное сотрудничество и ежемесячную оплату труда.

Сейчас в группе 269 человек.