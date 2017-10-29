Необходим маркетолог по соцсетям, которыйподнимет наши группы в топ по продаваемым запросам, организует брендирование для контент менеджера и собственно обеспечит прирост продаж
Еффективно раскрутить акк инстаграмма
В результате сотрудничества хочу получить:
- Увеличение узнаваемости.
- Повышение имиджа продукта в целом.
- Рост лояльности целевой аудитории.
- Привлечение целевой аудитории.
- Трафик на сайт и продажи
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