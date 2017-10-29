Еффективно раскрутить акк инстаграмма

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок176 просмотров

В результате сотрудничества хочу получить:

  • Увеличение узнаваемости. 
  • Повышение имиджа продукта в целом. 
  • Рост лояльности целевой аудитории. 
  • Привлечение целевой аудитории. 
  • Трафик на сайт и продажи
8 лет назад
onelovefatchicks
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров