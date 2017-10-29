Еффективно раскрутить акк инстаграмма

Требуется продвижение канала https://www.youtube.com/channel/UCoCOyx5PZqah8vGGF6qiB9Q на Ютюб. Задача – увеличение количества заинтересованных подписчиков. От вас нужно четкое КП – что можно сделать с начальным бюджетом в 30 тыс., каких результатов добиться и что еще нужно.