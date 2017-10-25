Необходимо Администратор соц сетей. В обязанности входят: • Ежедневная публикация интересной информации по тематике группы с уникальным текстом (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Одноклассники, Google +) • Активное общение с ...
Продвижение канала на Ютюб
Требуется продвижение канала https://www.youtube.com/channel/UCoCOyx5PZqah8vGGF6qiB9Q на Ютюб.
Задача – увеличение количества заинтересованных подписчиков.
От вас нужно четкое КП – что можно сделать с начальным бюджетом в 30 тыс., каких результатов добиться и что еще нужно.
Заявки фрилансеров
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