Добавить подписчиков на страницы ФБ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок159 просмотров

Необходимо добавить по 5000 подписчиков на две страницы ФБ. Женская аудитория, Москва и МО. Страницы уже имеют по 10 тыс. подписчиков. При положительных результатах - постоянное сотрудничество.

8 лет назад
smdi
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров