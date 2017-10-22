Перенести участников из одной группы в другую

Добрый день!

группа Вконтакте.

Необходимо с одной группы "перенести" 12000 участников из старой группы (команда помощи собакам), над которой утрачено управление в новую. Ну или как то иначе предложите решить этот вопрос. Недавно появился создатель группы, которая забросила это дело ещё 10 лет назад. Сейчас качает права и не даёт работать группп в нормальном режиме.

Спасибо