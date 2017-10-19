1000 подписчиков в группу конкретно ЦА

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок320 просмотров

Нужны 1000 подписчиков в группу в ВКонтакте по бинарным опционам, где даются сигналы на сделки. За каждого подписчика готов платить до 10р...жду откликов

8 лет назад
Recoba
Саркис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров