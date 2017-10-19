Интересуют форумы в Москве и области, если у вас уже есть аккаунты это замечательно. Требуется КрМ - крауд-маркетолог, человек, который оставляет комментарии на форумах Вот что требуется 1) ...
Необходимо разработать стратегию для тестового размещения в Instagram
Добрый день!
Хотим протестировать, активна ли наша целевая аудитория в Instagram. Требуется составить бюджет на минимально достаточный тест, но возник вопрос - в каком объеме, на какой срок и в каком виде.
В связи с этим готовы рассмотреть видение опытного стратега или SMM специалиста.
ВАЖНО: подробное ТЗ в приложении
ВАЖНО: расчет нужен до воскресенья, 22.10.2017 до 12.00
ВАЖНО: в ответе пожалуйста укажите, за какую сумму сделаете расчеты. Все расчеты должны быть обоснованы!
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