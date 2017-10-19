Необходимо разработать стратегию для тестового размещения в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок175 просмотров

Добрый день!

Хотим протестировать, активна ли наша целевая аудитория в Instagram. Требуется составить бюджет на минимально достаточный тест, но возник вопрос - в каком объеме,  на какой срок и в каком виде.

В связи с этим готовы рассмотреть видение опытного стратега или SMM специалиста.

ВАЖНО: подробное ТЗ в приложении

ВАЖНО: расчет нужен до воскресенья, 22.10.2017 до 12.00

ВАЖНО: в ответе пожалуйста укажите, за какую сумму сделаете расчеты. Все расчеты должны быть обоснованы!

8 лет назад
digifan
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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