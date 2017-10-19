Продвижение группы в ВК. (разовое задание)

Требуется комплексное продвижение группы в контакте. (Путешествия. 1 год, 1,5 участников). Категорически исключается привлечение офферов, ботов и проч.1. Пригласить ЦА по группам конкурентов, активной аудитории групп конкурентов и групп с близкими тематиками.2. Подобрать группы для размещения рекламных постов м согласовать условия с их админами.3. Подготовка качественных постов для рекламы ( в т.ч. конкурсы и т.п.)4. ( не обязательно) постинг. 1 уникальный пост в день.Моё задание не надо подменять вашими предложениями. Отвечать строго по существу, интересует только комплексное продвижение, а не "что-то одно из списка". Оплата строго по факту отчетности (особенно на первом этапе работ).

Это разовое задание на месяц.