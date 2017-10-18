Раскрутить рабочий аккаунт в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок163 просмотра

Требуется раскрутить рабочий аккаунт в инстаграм (сфера красоты).

Обязательное условие:

1. Активная аудитория

2. Наличие активных комментарий под постами

3. Геолокация подписчиков важна

Нужно не количество, а качество.

Без накрутки в программах! Нужен БЕЛЫЙ пиар, т.е. активный.

В дальнейшем рассматриваем наем администратора страницы инстаграм.

Написание статей и т.д., но это в дальнейшем.

Покажите что Вы можете?!

Написание статей
8 лет назад
lesia_1
Олеся 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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