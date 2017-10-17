Создать и оформить страничку в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок187 просмотров

На новый проект требуется специалист по SMM. Нужно будет оформить с нуля страницу в ВК.

8 лет назад
NadObr
42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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