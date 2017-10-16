Продвижение группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок212 просмотров

Требуется продвижение группы VK по конкретному региону:

Постинг 1-2 поста в день

Набор целевой аудитории только из конкретного региона

Стоимость ;)

8 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров