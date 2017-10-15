Емэл рассылка по моей базе

Базу я спарсил сам в ней более 20000 адресов. Начать можно с нескольких тыс. Если на мои ящики все придет. Буду слать через вас и дальше. Текст скоро рандомизируют (без стоп-слов). Нет картинок, одна ссылка. Не хтмл