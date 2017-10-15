Емэл рассылка по моей базе

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки228 просмотров

Базу я спарсил сам  в ней более 20000 адресов. Начать можно с нескольких тыс. Если  на мои ящики все придет. Буду слать через вас и дальше. Текст скоро рандомизируют (без стоп-слов). Нет картинок, одна ссылка. Не хтмл

8 лет назад
baobab426
Валерий 
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров