Поиск в соцсетях

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Нужно собрать список потенциальных клиентов по заранее заданным параметрам. Поиск осуществляется в Facebook, LinkedIn.

Задача:

1. Собрать всех в одну базу; отчет предоставить в виде таблицы Exele шаблон предоставляется заказчиком.

2. Сделать нам предложение на каких условиях Вы могли бы пообщаться с этими людьми от лица нашей компании (поставить лайки, прокомментировать фотографии, написать сообщение).

8 лет назад
u-arts
Роман 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров