Хотим найти человека который именно в нашей сфере (модели веб кам) мог бы помочь с соцсетями. Собственно нужно - лиды конечно) Соотв.что это будет и как это решать вам, нужно понимать сколько это ...
Поиск в соцсетях
Нужно собрать список потенциальных клиентов по заранее заданным параметрам. Поиск осуществляется в Facebook, LinkedIn.
Задача:
1. Собрать всех в одну базу; отчет предоставить в виде таблицы Exele шаблон предоставляется заказчиком.
2. Сделать нам предложение на каких условиях Вы могли бы пообщаться с этими людьми от лица нашей компании (поставить лайки, прокомментировать фотографии, написать сообщение).
Заявки фрилансеров
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