Нужен специалист по раскрутке канала. Обязанности: Сделать стратегию продвижения каналаОптимизация канала, текущих и последующих видео роликовПродвижение канала при помощи рекламы (например Google AdSense).Анализировать полученную статистику. Мониторить поведение посетителей на канале, количество переходов на ...
Продвижение в соцсетях (разово)
Хотим найти человека который именно в нашей сфере (модели веб кам) мог бы помочь с соцсетями.
Собственно нужно - лиды конечно)
Соотв.что это будет и как это решать вам, нужно понимать сколько это будет стоить и за что мы будем платить + чтобы трафик был целевой а не абы какой.
Оплата по факту каждые две недели, в течение срока который вы установите для достижения результата.
Бюджет фиксирован и утвержден (месячный), работать готовы только с частным лицом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание и продвижение 2 групп в контакте и инстаграмм для 2интернет магазинов посуды. Графическое оформление страницы в стиле имеющегося сайта Первоначальное заполнение страницы группы поматериалам сайта. Приглашение участников в ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1000
oceanheart.in.ua italianoskype.ru сделать рассылку обьявлений по тематическим группам в соцсетяхСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим грамотный специалист, который будет заниматься на постоянной основе продвижением группы ВК. Ведение не обязательно, этим можем заниматься самостоятельно. Требуется сделать уже существующую группу продающей. ИМ занимается продажей брендовых копий (сумки, кошельки, бижутерия ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Занимаемся очно и в скайпе ВК, Instagram, Facebook, YouTube.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо продвижение и ведение салона красоты в ВК и ИНСТАГРАМ. Пишите ваши предложенияСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист, который поднимет мой канал в поисковике Ютуба по ключевому слову с ПЯТОГО МЕСТА на ПЕРВОЕ.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ваша задача: поиск людей, заинтересованных в бесплатной юридической помощи абсолютно любой сложности в определенных городах. Плачу сразу, на любой кошелек. Ваше доход будет зависеть от вас самих! Города и сумма: Кострома ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется КрМ - крауд-маркетолог, человек, который оставляет комментарии на форумах, блогах, сервисах вопрос/ответ. Оплата 60 р за 1 ссылку Необходимо найти тематичные площадки и разместить 50 ссылокСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется человек который имеет опыт раскрутки youtube канала, который будет направлять меня в развитии канала.. Подсказывать как правильно сделать чтобы трафик увеличивать, как правильно оптимизировать видео, теги, превью и т.д. т.п. Вообщем нужен человек с опытом и ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад