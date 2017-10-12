Продвижение в соцсетях (разово)

Хотим найти человека который именно в нашей сфере (модели веб кам) мог бы помочь с соцсетями.

Собственно нужно - лиды конечно)

Соотв.что это будет и как это решать вам, нужно понимать сколько это будет стоить и за что мы будем платить + чтобы трафик был целевой а не абы какой.

Оплата по факту каждые две недели, в течение срока который вы установите для достижения результата.

Бюджет фиксирован и утвержден (месячный), работать готовы только с частным лицом.