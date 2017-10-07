Оставить комментарии на форумах, блогах, сервисах вопрос/ответ.

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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок201 просмотр

Требуется КрМ - крауд-маркетолог, человек, который оставляет комментарии на форумах, блогах, сервисах вопрос/ответ.

Оплата 60 р за 1 ссылку

Необходимо найти тематичные площадки и разместить 50 ссылок

8 лет назад
wowa24
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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