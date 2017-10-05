Продвижение youtube канала

Ищем преподавателя с хорошим произношением на роль ведущего Влога по изучению английского языка на Youtube.

Наша база – 200 тысяч подписчиков, Влог будет масштабно раскручиваться.

От вас креативный, масштабный подход к обучению, опыт съёмки видео, любовь к обучению. Что это даст вам – популярность в сфере обучения Английского языка.

Что нужно от вас – прислать ссылку на видео, можно снять на телефон, где вы демонстрируете свою харизму и произношение.

Имеется своя студия в Мск. Так - же возможна удалённая занятость - зависит от ваших возможностей. Более подробно условия задания, оплату обсудим с исполнителем. Жду ваших предложений!