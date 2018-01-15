Требуется специалист по инстаграмму

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен11 заявок172 просмотра

Группе в инстаграмм (тема яхтинг путешествия) около 2х лет.  https://www.instagram.com/yachtrelax/

на сегодня 

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требуется работа по оптимизации, постигну материала страницы для конвертации в реальных покупателей тур поездок.

просьба откликаться тех, кто действительно знаком со сферой продвижения тур продуктов в инстаграмме

8 лет назад
alexeyzaharov
Захаров 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Ri_git
Регина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$100
31 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Ri_git
Регина 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад