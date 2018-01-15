Продвижение страниц в таких соц сетях как VK, Instagram, FB и другие
Не накручиваю ботов, только ЦА. Использую как бесплатные способы раскрутки (постинг, конкурсы и тд), так и платные ( таргетированная реклама)
Работаю в рекламной сфере( Центральны ТВ -канал) и знаю приёмы привлечения внимания клиентов к продукту/услуге как визуальные так и путем призывов текстовых.
Чем я могу быть Вам полезна:
- Заполнить и раскрутить красивым контентом Инстаграм с использованием всех возможностей ( геотеги, хэштеги и тд)
- Предоставление контент - плана
- Ежемесечная отчетность активности по продоланной работе
- Создание и ведение сообществ ( Оформление, дизайн, посты)
- Привлечение целевой аудитории ( без ботов)
- Организация трафика на Ваш сайт с соц.сетей
- Оптимизация групп под поиск Вконтакте и поисковых системах
Это и многое другое мы можем обсудить с Вами при личной переписке :)
Стоимость 5-8т рублей в зависимости от Ваших "хочух". Есть подробный прайс, могу выслать при желании на почту.
Так же всегда готова предоставить примеру уже готовых групп и страниц!
Поэтому, если ищите помощника по ведению соц сетей, который Вам всё настроит, расскажет и увеличит продажи с соц сетей, то всегда рада посотрудничать!
Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Skype: Regina K
Telegram/Viber: 89631893530
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!