Ri_git

Регина Ri_git

 
31 годРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Самое эффективное Продвижение в Социальных Сетях

Продвижение страниц в таких соц сетях как VK, Instagram, FB и другие

Не накручиваю ботов, только ЦА. Использую как бесплатные способы раскрутки (постинг, конкурсы и тд), так и платные ( таргетированная реклама)

Работаю в рекламной сфере( Центральны ТВ -канал) и знаю приёмы привлечения внимания клиентов к продукту/услуге как визуальные так и путем призывов текстовых. 

Чем я могу быть Вам полезна:

- Заполнить и раскрутить красивым контентом Инстаграм с использованием всех возможностей ( геотеги, хэштеги и тд)

- Предоставление контент - плана

- Ежемесечная отчетность активности по продоланной работе

- Создание и ведение сообществ ( Оформление, дизайн, посты)

- Привлечение целевой аудитории ( без ботов)

- Организация трафика на Ваш сайт с соц.сетей

 - Оптимизация групп под поиск Вконтакте и поисковых системах

Это и многое другое мы можем обсудить с Вами при личной переписке :)

Стоимость 5-8т рублей в зависимости от Ваших "хочух". Есть подробный прайс, могу выслать при желании на почту.

Так же всегда готова предоставить примеру уже готовых групп и страниц!

Поэтому, если ищите помощника по ведению соц сетей, который Вам всё настроит, расскажет и увеличит продажи с соц сетей, то всегда рада посотрудничать! 

Контактные данные:         

E-mail: [email protected]

Skype: Regina K

Telegram/Viber: 89631893530

Отзывы заказчиков
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Требуется специалист по инстаграмму
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!