Самое эффективное Продвижение в Социальных Сетях

Продвижение страниц в таких соц сетях как VK, Instagram, FB и другие

Не накручиваю ботов, только ЦА. Использую как бесплатные способы раскрутки (постинг, конкурсы и тд), так и платные ( таргетированная реклама)

Работаю в рекламной сфере( Центральны ТВ -канал) и знаю приёмы привлечения внимания клиентов к продукту/услуге как визуальные так и путем призывов текстовых.

Чем я могу быть Вам полезна:

- Заполнить и раскрутить красивым контентом Инстаграм с использованием всех возможностей ( геотеги, хэштеги и тд)

- Предоставление контент - плана

- Ежемесечная отчетность активности по продоланной работе

- Создание и ведение сообществ ( Оформление, дизайн, посты)

- Привлечение целевой аудитории ( без ботов)

- Организация трафика на Ваш сайт с соц.сетей

- Оптимизация групп под поиск Вконтакте и поисковых системах

Это и многое другое мы можем обсудить с Вами при личной переписке :)

Стоимость 5-8т рублей в зависимости от Ваших "хочух". Есть подробный прайс, могу выслать при желании на почту.

Так же всегда готова предоставить примеру уже готовых групп и страниц!

Поэтому, если ищите помощника по ведению соц сетей, который Вам всё настроит, расскажет и увеличит продажи с соц сетей, то всегда рада посотрудничать!

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Skype: Regina K

Telegram/Viber: 89631893530