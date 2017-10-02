Сделать сводную аналитику 10 сайтов, выявить слабые и сильные стороны.

Есть задача для маркетолога \ аналитика.

Нужно провести сводную аналитику по 10 сайтам развивающей тематики, выявить слабые и сильные стороны.

Составить табличку что у них общее, что различное. О чем пишут по email, как мотивируют к покупкам и т.д.

Выявить прикольные штуки, отличающие 1 сайт от другого.

Часть сайтов на английском языке.

Отчет представить в виде табличке сравнения. Основные критерии сравнения уже есть, но возможно список надо будет расширить.