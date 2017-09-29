Создание группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок205 просмотров

Необходимо создать группу по продаже одежды: обложка, меню, название, описание, оформление обложки альбомов.

8 лет назад
guest_15069447915363
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров