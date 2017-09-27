группа vk.com/ balpodvezem (пробел убрать) нужно обновить обложку, сделать красиво(сделать яркие краски, например актуальные цвета осени) и информативно. чтобы впоследствии каждый день можно было легко через исходники фш редактировать и заливать вк.
Настроить Pixel Facebook
Здравствуйте.
Есть 3 сайта (2 лендинга (без cms), 1 многостраничный на cms Wordpress)
На всех сайтах есть формы.
Вот на каждую из них нужно поставить события, чтобы мы могли отслеживать конверсии.
- Нажали на кнопку
- Ввели данные
- Успешная отправка формы
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