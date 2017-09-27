Настроить Pixel Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки223 просмотра

Здравствуйте. 

Есть 3 сайта (2 лендинга (без cms), 1 многостраничный на cms Wordpress)

На всех сайтах есть формы.

Вот на каждую из них нужно поставить события, чтобы мы могли отслеживать конверсии.

  • Нажали на кнопку
  • Ввели данные
  • Успешная отправка формы
WordPress
8 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
52 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров