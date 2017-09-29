Отправить приглашение вконтакте

Есть тату портал с тату мастерами https://rustattoo.ru/users/tattoomaster/ нужно отправить приглашение в личку каждому тату мастеру приглашение зарегистрироваться и выложить свое портфолио бесплатно.

Оплаты за сделанное будет две:

1. Оплата за отправку сообщения тату мастеру в личку.

2. Оплата за зарегистрированного тату мастеры, который выложит свои работы.

Уж поверьте на слово, но желающих будет много бесплатно пропиариться на каком нибудь сайте.

Присылайте цены за сколько готовы выполнить 1 и 2 пункты.