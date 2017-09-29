Отправить приглашение вконтакте

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Закрыт6 заявок222 просмотра

Есть тату портал с тату мастерами https://rustattoo.ru/users/tattoomaster/ нужно отправить приглашение в личку каждому тату мастеру  приглашение зарегистрироваться и выложить свое портфолио бесплатно. 

Оплаты за сделанное будет две:

1. Оплата за отправку сообщения тату мастеру в личку. 

2. Оплата за зарегистрированного тату мастеры, который выложит свои работы. 

Уж поверьте на слово, но желающих будет много бесплатно пропиариться  на каком нибудь сайте. 

Присылайте цены за сколько готовы выполнить  1 и 2 пункты.

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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